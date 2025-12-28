ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 堂本光一、約10年前に語った結婚願望 理想の女性像も明かしていた 堂本光一が結婚 堂本光一 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 堂本光一、約10年前に語った結婚願望 理想の女性像も明かしていた 2025年12月28日 15時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 堂本光一が28日、ファンクラブサイトなどを通じて一般女性との結婚を発表 約10年ほど前の取材会見では「結婚願望はあります」と語ったことも 理想の女性像について「自分をしっかり持っている人がいい」と明かしていた 記事を読む 関連の最新ニュース 堂本光一が結婚 記事時間 堂本光一、約10年前に語った結婚願望 理想の女性像も明かしていた 記事時間 12/28 14:05 DOMOTO・堂本光一が結婚発表「ご縁に感謝し精進してまいります」 おすすめ記事 堂本光一 結婚を発表 相手は一般女性「皆さまへの感謝を胸に」コメント全文 2025年12月28日 14時1分 藤井夏恋、“夫婦になって一年の節目”に明治神宮で挙式「素敵すぎるぅううう」「世にも美しい2人」 2025年12月24日 15時5分 「あいのり」クロ、婚約を発表 イケメン経営者から公開プロポーズ「二人ともバツイチ子持ちで…」心境つづる 2025年12月24日 13時1分 高杉真宙＆波瑠、結婚を発表 出会いのきっかけも明かし「これからの人生を共に歩んでいきたいと」 2025年12月23日 9時16分 アイマス声優が誕生日に結婚発表「人間としてもっともっと成長していきたい」 声優仲間からも続々と祝福 2025年12月21日 17時30分