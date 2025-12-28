ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > DOMOTO・堂本光一が結婚発表「ご縁に感謝し精進してまいります」 堂本光一が結婚 堂本光一 STARTO ENTERTAINMENT 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース DOMOTO・堂本光一が結婚発表「ご縁に感謝し精進してまいります」 2025年12月28日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと DOMOTOの堂本光一が28日、結婚を発表した 文書で「私事で恐縮ですがこの度、結婚する運びとなりました」と報告 「ご縁に感謝し精進してまいります」と、自身の名前を添えて締めくくった 記事を読む 関連の最新ニュース 堂本光一が結婚 記事時間 12/28 15:10 堂本光一、約10年前に語った結婚願望 理想の女性像も明かしていた 記事時間 DOMOTO・堂本光一が結婚発表「ご縁に感謝し精進してまいります」 おすすめ記事 堂本光一が結婚発表、お相手は元女優の一般女性「感謝の気持ち」DOMOTO２人とも既婚者に 2025年12月28日 14時2分 波瑠と高杉真宙の結婚報告にネット衝撃＆祝福の嵐「お似合いすぎ」「とてもびっくりで嬉しすぎます」 2025年12月23日 6時9分 結婚発表の波瑠＆高杉真宙 ファンが祝福、直筆サインが似ていると話題に！「ご夫婦も相性いいなぁ」 2025年12月23日 8時23分 堂本光一 結婚を発表 相手は一般女性「皆さまへの感謝を胸に」コメント全文 2025年12月28日 14時1分 元ミニスカポリスＢ110センチ女優、一般男性との結婚を発表 今後は海外を拠点に活動 2025年12月21日 17時23分