堂本光一オリコンニュース

DOMOTO・堂本光一が結婚発表「ご縁に感謝し精進してまいります」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • DOMOTOの堂本光一が28日、結婚を発表した
  • 文書で「私事で恐縮ですがこの度、結婚する運びとなりました」と報告
  • 「ご縁に感謝し精進してまいります」と、自身の名前を添えて締めくくった
堂本光一が結婚

12/28 15:10

堂本光一、約10年前に語った結婚願望 理想の女性像も明かしていた

DOMOTO・堂本光一が結婚発表「ご縁に感謝し精進してまいります」

