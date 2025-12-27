静岡県掛川市に店を構える麺屋三丁目は、ガッツリ食べられてリーズナブル。メニュー数の多さに迷ってしまいますが、初めてならまずは看板の｢力麺｣を。ガツンとパワフルなうまみが押し寄せるのに、後味は不思議と軽やか。気づけば箸が止まらず完食してしまいます。実は女性の来店も多く、麺を減らさずデフォルトで楽しむ方がほとんど。最後までおいしく食べられるバランスが魅力の｢力麺｣をご紹介します。 まずは、王道