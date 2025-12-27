¡ÚÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Û½é¤á¤Æ¤µ¤óÉ¬¸«!ÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åーŽ¢ÎÏÌÍŽ£ÆþÌç¥¬¥¤¥É
ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¥á¥Ë¥åー¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤é¤Þ¤º¤Ï´ÇÈÄ¤ÎŽ¢ÎÏÌÍŽ£¤ò¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢¸åÌ£¤ÏÉÔ»×µÄ¤È·Ú¤ä¤«¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï½÷À¤ÎÍèÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÌÍ¤ò¸º¤é¤µ¤º¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç³Ú¤·¤àÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎŽ¢ÎÏÌÍŽ£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¦Æ»¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åーŽ¢ÎÏÌÍŽ£¡¢Ž¢ÎÏÌÍÌ£Á¹Ž£
½é¤á¤Æ¤Î1ÇÕ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤ÎŽ¢ÎÏÌÍŽ£¤ÈŽ¢ÎÏÌÍÌ£Á¹Ž£¡£
Ž¢ÎÏÌÍŽ£¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹ー¥×¤ËÊ¬¸ü¤¤¼«²ÈÀ½¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢»³À¹¤ê¤Î¥â¥ä¥·¡¢¶ËÂÀÌÍ230g¤È¡¢¥¬¥Ä¥ó¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤¦¤Þ¤ß¤¬Íí¤àËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
Ž¢ÎÏÌÍÌ£Á¹Ž£¤Ï¡¢Ž¢ÎÏÌÍŽ£¤ËÌ£Á¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£±ö¿É¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¤À¤±¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÉÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿Ž¢ÎÏÌÍ¿ÉÌ£Á¹Ž£¤â¿Íµ¤¤À¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼¡²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«²ÈÀ½¥Á¥ãー¥·¥åー¡£Ä¶Àä½À¤é¤«¤Ç¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤à¤Û¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ìËç¤È¸À¤ï¤ºÊ£¿ôËç¤òÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤â¶ËÂÀÌÍ230g¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´°¿©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤ÇÆÚ¶ÌÐ§¤Þ¤Ç¥Ú¥í¥ê¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥¹¥ë¥¹¥ë¤È°ß¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÆÁ´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ž¢ÎÏÌÍ¤Þ¤¼¤½¤ÐŽ£
¥¿¥ì¤È¶ñºà¤ò¹ë²÷¤Ëº®¤¼¤ÆÌ£¤ï¤¦Ž¢ÎÏÌÍ¤Þ¤¼¤½¤ÐŽ£¤Ï¥¹ー¥×¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¶ËÂÀÌÍ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë1ÇÕ¡£¤â¤Á¤í¤óÊ¬¸ü¤¤¥Á¥ãー¥·¥åー¤Î¤¦¤Þ¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾ßÌýŽ¥¿ÝŽ¥´ÅÌ£Ž¥¥Þ¥è¥Íー¥ºŽ¥¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ー¤ÊÇØÆÁ´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤ÆŽ¢ÎÏÌÍ¥·¥êー¥ºŽ£¤Ï¡¢Ìý¤Þ¤·Ž¥¤«¤é¤á(¤³¤¤¤á)Ž¥ÌîºÚ¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤Á¤ç¤¤Áý¤·¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤È¤¤¤¦ÂÀ¤ÃÊ¢ÀßÄê!¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡¢ÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥éー¥á¥ó»þ´Ö
Å¹Æâ¤Ï¹¡¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¥éー¥á¥ó¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ä¥½¥Õ¥¡¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¤ª¿¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬É®¼ÔÅª¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤«¤é¤Ï³°¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥éー¥á¥ó¤¬´®Ç½¤Ç¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¡£¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤Î1ÇÕ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤âÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÌÜ°õ¤Ï¤³¤Î³°´Ñ!³ÝÀî¤ÇÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤1¸®
ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤¬ÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤ÎÌÜ°õ¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Ï¤º!¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤Ê¤¬¤é½÷À¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë1ÇÕ¤È¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£³ÝÀî¤Ç¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÌÍ²°»°ÃúÌÜ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ÜºÙ¡Û
ÌÍ²°»°ÃúÌÜ
ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÃæ±û¹âÄ® 97
0537-29-5565
¡ÚÃë¡Û11:00-14:30LO
¡ÚÌë¡Û17:30-20:45LO¡Ê·î 20:15LO¡Ë¢¨ÌÚ¶âÅÚ¤Ï22:24LO
²ÐÍËÄêµÙ