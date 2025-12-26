Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¡×¤ÎÇ®Àï¤ò¡ÖBS12 SV¥êー¥°Ãæ·Ñ2025-26¡×¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÃË»Ò¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡×¤È¡ÖÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×Àï¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡£ SV¥êー¥°ÃË»ÒÂè7Àá¤ò½ª¤¨¤Æ13¾¡