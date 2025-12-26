注目の首位攻防戦！「BS12 SVリーグ中継2025-26」12月28日（日)「サントリーサンバーズ大阪 vs. 大阪ブルテオン」

全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2024年10月に新たに誕生したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」の熱戦を「BS12 SVリーグ中継2025-26」で放送している。12月28日（日）は男子の注目カード、「サントリーサンバーズ大阪」と「大阪ブルテオン」戦を中継する。

SVリーグ男子第7節を終えて13勝1敗で首位のサントリーと同じく13勝1敗ながらポイントの差で2位につける大阪Ｂの首位攻防戦。大阪Ｂにとっては日本勢初の準優勝を果たした世界クラブ選手権後初のリーグ戦となる。

サントリーには髙橋藍や小川智大ら日本代表選手が多く在籍しており、一方の大阪Ｂにも西田有志や山本智大ら日本代表選手はもちろん、世界クラブ選手権のドリームチームに選出されたキューバ代表アウトサイドヒッターのミゲル・ロペスも在籍している。

前回対戦時の開幕節では1勝1敗の互角。2025年最後の試合を勝利で飾るのはどちらか。

試合は28日（日）の13時5分に開始。BS12 トゥエルビでの放送は13時よりスタートする。

1．「BS12 SVリーグ中継2025-26」番組概要

世界最高峰のリーグを目指して、24年10月に新設したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」。BS12では、2025-26大同生命SVリーグの熱戦を生中継！世界トップレベルのスター選手たちが、チャンピオンの座を目指して激闘！

■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/sv-league/

2．今後の中継スケジュール

■12月28日（日）13:00放送開始（最大延長15:58まで）

サントリーサンバーズ大阪 vs. 大阪ブルテオン

■1月11日（日）14:00放送開始（最大延長16:58まで）

大阪ブルテオン vs. ヴォレアス北海道

■3月 1試合放送予定

※放送時間は変更になる場合があります。