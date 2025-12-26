ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2025年12月24日にXで、日本の1人当たり名目国内総生産（GDP）は「まだまだ下がる」との考えを示した。別の投稿でも、「おかしな考えを正して、合理的な判断を積み重ねないと海外との競争には負け続ける」と主張した。日本の1人当たり名目GDP、23年からさらに下がる内閣府は、24年の日本の1人当たり名目GDPがドル換算で3万3785ドルとなり、経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で24位だったと発表。