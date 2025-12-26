NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順、新たな見どころを発表した。『M‐1グランプリ2025』王者となったお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）の出演が決まった。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順これまでの出場回数もたくろうは、水森かおり「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を盛り上げる。水森の楽曲にあわせたドミノ倒しは、近年の紅白の注目ポイントとなってい