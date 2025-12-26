NHKの和久田真由子アナウンサー（37）が来年3月末で退局することが、デイリー新潮の取材でわかった。今後はフリーアナウンサーとして活動する見込みだ。和久田アナは2011年にNHKに入局。「おはよう日本」MCや「ニュース7」「ニュースウオッチ9」のキャスター、紅白歌合戦の総合司会に加え、2021年の東京オリンピック開幕式の中継を務めるなど、NHKの「絶対的エース」と呼ばれてきた存在だけに、局内に激震が走りそうだ。＊＊