2007年から約13年半にわたり親しまれた伝説のトークバラエティ『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』。2025年4月からBS朝日にて『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』として復活していた同番組が、12月25日（木）、約5年3カ月ぶりとなる一夜限りの地上波特番として放送された。今回は、普段から視聴者や観覧者から募集している人気企画「みんなのグチコーナー」を実施。モニターに相談者として「20代男性 しんちゃんさん」という情報が映