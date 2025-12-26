きょう午前４時すぎ、山形県最上町で火災がありました。火はおよそ１時間後に消し止められましたが物置小屋が全焼しました。 物置小屋は４８歳の男性が所有する木造平屋建ての１棟で、このほかの建物への延焼はなく、けが人もいませんでしたが、秋田犬が１頭犠牲になったということです。 当時、近隣住民が窓の外の光に気が付き外に出たところ、火柱が立つほどの炎が上がっていたということです。