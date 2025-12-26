ＬＩＮＥグループで「国保逃れ」を指南！「国民健康保険料高いですよね。私も10万9千円支払っていました。議員を続けながら社保に加入し、支払いを2万4千円程度に下げることが可能です。合法です（重要）」東京維新の会の政調会長も務めた松本光博・元杉並区議が、同党の議員が多数参加するＬＩＮＥグループに、「国保逃れ」を指南する投稿を行っていたことが、本誌の取材で明らかになった。松本氏は区議を辞職し、今年6月の都議選