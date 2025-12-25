ＡＡＡのメンバーで、芸能プロダクション「ＢＭＳＧ」の代表を務めるＳＫＹ−ＨＩが２５日、年内のライブやテレビ番組出演などの活動を辞退すると公式サイトで発表した。ＳＫＹ−ＨＩを巡っては、深夜に未成年の少女を複数回自宅に呼び出していたことを１９日に「ＮＥＷＳポストセブン」が報道。ＢＭＳＧ社は謝罪した上で「相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会