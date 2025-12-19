ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > SHY-HI、17歳アイドルを深夜に自宅呼び出しか「だいすき」褒めるメッ… 日高光啓(SKY-HI) 未成年 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ NEWSポストセブン SHY-HI、17歳アイドルを深夜に自宅呼び出しか「だいすき」褒めるメッセも？ 2025年12月19日 16時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 17歳の女性アイドルに対するSHY-HIの行動をNEWSポストセブンが伝えた 深夜に自宅へ呼び出し、「だぁいすき」といったメッセージも送ったそう 本人サイドは問い合わせに対し、「猛省しております」などと文書で回答した 記事を読む おすすめ記事 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分