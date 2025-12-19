ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > SKY-HI アイドル活動をしている未成年少女を、深夜に自宅呼び出しか 日高光啓(SKY-HI) エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 芸能人の不祥事・トラブル NEWSポストセブン SKY-HI アイドル活動をしている未成年少女を、深夜に自宅呼び出しか 2025年12月19日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと SKY-HIの「非常識」な行為について、NEWSポストセブンが報じた アイドル活動をする17歳少女を深夜に複数回、自宅に呼び出していたという SKY-HIは「配慮を大きく欠いていたことを反省しております」としている 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分 ミス東大の貧困学生への嘲笑や1000万円私服投稿が物議…東京大学は「いっさい関係ない」と強調 2025年12月18日 16時0分