競馬の払戻金としてまとまった金額を受け取ると、うれしさの一方で「税金はどうなるの？」と疑問を感じる人は多いでしょう。払戻金は、見た目にはただの臨時収入でも、税法では“所得”として扱われる場合があります。 本記事では、どのようなケースで申告が必要になるのかを解説します。 競馬の払戻金は「一時所得」になる可能性が高い 競馬で得た払戻金は、原則として税法上「一時所得」に分類されます。一