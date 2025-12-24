彼氏が競馬で100万円勝ち、思わぬ「臨時収入」が入りました。初めてのことでよくわからないのですが、税金の手続きなど必要なのでしょうか？

競馬の払戻金は「一時所得」になる可能性が高い

競馬で得た払戻金は、原則として税法上「一時所得」に分類されます。一時所得は、懸賞や福引などの偶発的な収入と同じ扱いで、課税対象かどうかは一定の計算式で判断します。

一時所得の金額は、「払戻金－当たり馬券の購入費－特別控除50万円」で求められ、その金額がプラスになった場合に限り、さらにその半分が課税対象となります。

例えば、100万円の払戻金があり、当たり馬券の購入額が100円だった場合は、「（100万円－100円－50万円）＝49万9900円」で、その半分の24万9950円が課税対象の所得となります。

このように、100万円勝ったからといって全額が課税対象になるわけではありませんが、特別控除後の課税所得が他の所得と合算して基礎控除を超える場合や、給与所得者で一時所得（特別控除後）が一定額を超える場合は確定申告が必要になります。



必要なのは記録と計算 ──申告に備える準備

税金の判断で重要なのは、払戻金と当たり馬券の購入額などのデータを正しく記録しておくことです。当たり馬券の購入額は一時所得の計算上の必要経費として扱われますが、外れ馬券や娯楽目的の付随費用は通常の一時所得の扱いでは経費になりません。

また、確定申告の判断は「1年間の一時所得の合計」で行われるため、複数回払戻金を得た場合はその年の払戻金と当たり馬券の購入額をすべて合算し、一時所得の計算後に特別控除の50万円を差し引いてもプラスになるか確認する必要があります。

近年はe-Taxなどによる電子申告が一般的になっており、スマートフォンでも申告できますが、前提として年間の収支データが整理されていることが欠かせません。臨時収入ほど後回しになりがちですが、早い段階で記録を残しておくことが、後のトラブルを防ぐ最も有効な手段です。



税金がかかるケース・かからないケースの違い

競馬の払戻金が課税されるかどうかは、主に「金額」「収支」「購入記録」の3つで判断します。

まず、払戻金がまとまった額でも、当たり馬券の購入費と特別控除で相殺される場合は課税されません。一方、今回のように100万円規模の払い戻しがあると、控除を超える可能性が高く、申告対象になるケースが多いといえます。

また、まれに競馬を継続的な営利活動として行い、外れ馬券も経費に含められる「雑所得扱い」になるケースもあります。

しかしこれは、馬券を頻繁に購入し、利益目的で分析やデータ運用を行うなど、事実上、事業レベルの活動と認められる場合です。一般的に、たまたま高額の払戻金を得た程度では該当しません。

この区分によって税額は大きく変わるため、自分がどちらに当てはまるか正しく認識する必要があります。



手続きを正しく行うためのポイント

競馬の払戻金に対する税申告をスムーズに進めるためには、事前の準備がとても重要です。特に次のポイントを押さえておくことで、申告の必要性を正しく判断でき、後のトラブルも避けやすくなります。



1. 払戻金と購入費を正確に記録すること

開催日・レース・払戻金・当たり馬券の購入費などをメモや明細で残すことで、後の計算が格段に楽になります。



2. 年間の収支を把握すること

単発で見ると課税されないように見えても、年間合計で特別控除50万円を超えるケースがよくあります。



3. 確定申告の準備を早めに行うこと

必要な場合には、翌年の申告期間（通常、毎年2月16日～3月15日）を待たずに、早めに計算方法を確認しておくと安心です。

臨時収入はラッキーで終わらせず、適切に処理することが、結果的にお金を守ることにつながります。



競馬で高額の払戻金を受け取ったら、必要な手続きを済ませて安心して活用しよう

競馬で100万円を手にした場合、税法上は一時所得として扱われ、条件によっては確定申告が必要になります。

ポイントは、「払戻金」「当たり馬券購入額」「年間収支」をきちんと記録し、特別控除の範囲を超えるかどうかを判断することです。

正しい手続きを踏むことで、せっかくの臨時収入を不安なく活用でき、後の税務リスクも防ぐことができます。思わぬ収入を得たときこそ、落ち着いて整理し、安心して生かしましょう。



出典

国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について

国税庁 No.1490 一時所得

国税庁 No.1500 雑所得

国税庁 払戻⾦の支払を受けた方へ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー