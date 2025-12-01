Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤òÀß·×¤·¤¿·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª Ç¯ËöÇú¾Ð4»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¡É¤¬ìî¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥ÁÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£¡ÈËüÇî¤Î¾ÝÄ§¡ÉÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢