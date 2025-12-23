「CX-70」米国で登場に反響殺到！マツダの北米事業を統括する「マツダノースアメリカンオペレーションズ」は2025年10月7日、クロスオーバーSUV「CX-70（シーエックス セブンティ）」の2026年モデルを同市場で発売しました。CX-70は、マツダが掲げる「ラージ商品群」（縦置きエンジン・後輪駆動をベースとするモデル群）の第3弾として2024年に登場。特に最重要市場と位置づける北米ユーザーのライフスタイルに合わせ開発された