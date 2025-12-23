政府は２３日、人工知能（ＡＩ）の国産開発や利活用を抜本的に強化するため、初の「ＡＩ基本計画」を閣議決定した。日本の強みを生かした「信頼できるＡＩ」を追求し、技術革新とリスク対応を両立させながら「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目指す方針を打ち出した。５月成立のＡＩ法に基づく基本計画は、〈１〉利活用推進〈２〉開発力強化〈３〉ガバナンス（管理）〈４〉社会変革――の四つの方針に沿って、政府が