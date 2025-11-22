転職活動をしていると、気になることの一つが「ボーナス」かもしれません。ボーナス支給日前に辞めてしまうと、ボーナスはもらえないのでしょうか？働いていた分はまったく考慮されないのでしょうか？ 賞与の定めは就業規則に 労働基準法第89条には、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない」と定められています。就業規則の記載事項には、