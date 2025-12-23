日本航空や全日空の予約システムの一部の機能に障害が起きました。一時、新規の予約などができない状態となっていましたが、つい先ほど復旧しました。日本航空によりますと、23日午前6時ごろに予約システムの不具合が起き、国内線、国際線ともに便の検索や空席照会をはじめ新規の予約や変更などができない状態になっていることが判明しました。全日空でも、システムの不具合で一時、国際線の新規の予約ができなくなりましたが、現