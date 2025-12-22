鹿島は22日、ユース所属のFW吉田湊海（みなと、17）、DF元砂晏翔仁（あんとに）ウデンバ（16）とプロ契約を締結したと発表した。ともに今年のU―17W杯に出場した高校2年生で、高校卒業を待たずにプロ契約を締結するのはクラブ史上初。来季は2種登録のままトップチームに帯同する見通しだ。神奈川県出身の吉田は得点感覚に優れたストライカー。1メートル72と上背はないが、スピードとフィジカルに優れ豊富な得点パターンを持つ