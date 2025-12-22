まさかの「リアデフロック」に「4WDロー」まで装備スズキが現在販売している本格四輪駆動車といえば「ジムニー」が広く知られていますが、実はそれと同等の悪路走破性能を持つモデルが存在します。それが軽トラック「キャリイ」の一部の仕様です。どういうことなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが新車136万円の「本格4WD」です！ 画像で見る（50枚）ジムニーは、軽自動車サイズの小柄なボディながら、悪路性能は