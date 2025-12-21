2025年冬公開予定の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の予告第2弾が公開された。『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年放送のオリジナルアニメ。鹿目まどかと暁美ほむらを中心に、願いを叶える代償に過酷な運命を背負わされた魔法少女達の戦いを描くダークファンタジーだ。蒼樹うめ原案のかわいいキャラ、虚淵玄のハードな脚本、劇団イヌカレーによる独創的な美術が話題を呼んだ。TV放送後、TV版の再編集映画