【劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉】予告第２弾が公開！
2025年冬公開予定の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の予告第2弾が公開された。
『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年放送のオリジナルアニメ。鹿目まどかと暁美ほむらを中心に、願いを叶える代償に過酷な運命を背負わされた魔法少女達の戦いを描くダークファンタジーだ。蒼樹うめ原案のかわいいキャラ、虚淵玄のハードな脚本、劇団イヌカレーによる独創的な美術が話題を呼んだ。
TV放送後、TV版の再編集映画『劇場版 まどか☆マギカ［前編］始まりの物語』（2012年）と『劇場版 まどか☆マギカ［後編］永遠の物語』（2012年）が公開。続いて完全新作の『劇場版 まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語』が2013年が公開され、ハッピーエンドともバッドエンドとも取れる結末が大きな話題となった。
この度『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』最終話の放送を終えた「魔法少女まどか☆マギカ」。
2026年2月公開予定の最新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告第2弾を公開いたしました。
公開された予告第2弾では、本編カットやセリフが使用されている。
（C）Magica Quartet/Aniplex,WR
