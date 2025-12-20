この記事をまとめると ■昔の国産車の多くには給油口を開けるためのレバーがあった ■セルフ式ガソリンスタンドが一般的な海外では給油口は自分で開けるのが普通だ ■日本でもセルフ式ガソリンスタンドの増加により給油口開放レバーの必要性が減った 給油口を開けるレバーはどこいった? クルマを運転していれば、必ず行わなければならないのが給油です。昨今のクルマは日増しに燃費が向上していて、その頻度は減っている傾向にあ