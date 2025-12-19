【HG ヒュッケバイン(PTX-08R)】 12月20日 発売 価格：4,950円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」を12月20日に発売する。価格は4,950円。 本商品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」より、パーソナルトルーパー「ヒュッケバイン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化し