「スーパーロボット大戦OG」よりプラモデル「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」本日発売！
【HG ヒュッケバイン(PTX-08R)】 12月20日 発売 価格：4,950円
(C)SRWOG PROJECT
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」を12月20日に発売する。価格は4,950円。
本商品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」より、パーソナルトルーパー「ヒュッケバイン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。
「ブラックホール・キャノン」、「リープ・スラッシャー」などの多彩な武装や、ポージングの幅を広げるアクションベース7が付属する。「ブラックホール・キャノン」はアクションベースに接続することで、射撃ポーズでのディスプレイができる。
「リープ・スラッシャー」はエフェクトも付属し、射出シーンの再現が可能となっている。
【付属品】
・ブラックホール・キャノン×1
・リープ・スラッシャー×1
・ロシュセイバー×2
・ハンドパーツ×1式
・アクションベース7×1
・シール×1
※発売日は流通により前後する場合があります。