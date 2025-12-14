【HG ヒュッケバイン(PTX-08R)】 12月20日 発売 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」を12月20日に発売する。価格は4,950円。

本商品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」より、パーソナルトルーパー「ヒュッケバイン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。

「ブラックホール・キャノン」、「リープ・スラッシャー」などの多彩な武装や、ポージングの幅を広げるアクションベース7が付属する。「ブラックホール・キャノン」はアクションベースに接続することで、射撃ポーズでのディスプレイができる。

「リープ・スラッシャー」はエフェクトも付属し、射出シーンの再現が可能となっている。

【付属品】

・ブラックホール・キャノン×1

・リープ・スラッシャー×1

・ロシュセイバー×2

・ハンドパーツ×1式

・アクションベース7×1

・シール×1

(C)SRWOG PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。