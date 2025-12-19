ハンバーガーチェーン大手「バーガーキング」が今年12月、東京・大阪・愛知など全国各地に計25店舗を一挙にオープンすることが報じられた。これによって、2025年の新規出店は85店舗を数え、総店舗数は全国337店舗に到達。ついに宿願であった「ロッテリア」（250店舗）を抜き、ハンバーガーチェーン3位の座に躍り出た。また、2028年の600店舗体制に向けて、来年もさらに新規出店を加速させるという。一度は日本市場撤退という憂き目