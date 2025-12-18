プラスは、大事な書類の情報を守る透明クリアーホルダー「カモフラージュホルダー」シリーズから、全面カモフラージュ柄印刷と簡易ロック機能によりセキュリティを強化した「カモフラージュホルダー ロック付」を来年1月1日に発売する。細かい文字を読み取りにくくするカモフラージュ柄を考案した「カモフラージュホルダー」は、手軽にセキュリティ管理できる透明クリアーホルダーとして、個人情報の保護意識の高まりを背景に2007