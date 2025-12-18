2000年に創業したはなまる（香川県高松市）の讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が、創業25周年感謝祭の第7弾として「創業25周年感謝祭特別クーポン」の店舗配布を12月23日にスタートします。公式アプリでは限定クーポンの配信を同月18日に開始。【写真】値引き対象の「うどん」メニューがコレです！おいしそう！店舗で配布されるクーポンは、数量限定で「濃厚ごま担々うどん（3種）100円引きクーポン」2枚、「お好きなう