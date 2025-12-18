静岡県伊東市長選に落選した田久保真紀前市長が2025年12月17日、選挙投開票日の14日にテレビ静岡が「今日は行きたくない」として田久保氏が報道陣の取材に応じなかったと報じていたことについて、改めて見解を表明した。「そのようなコメントはしておりません」テレビ静岡は15日0時過ぎ、元市議の杉本憲也氏が当選したとの選挙結果を伝えた。合わせて、田久保氏について選挙結果が判明次第報道陣の取材に応じることになっていたも