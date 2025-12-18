静岡県伊東市長選に落選した田久保真紀前市長が2025年12月17日、選挙投開票日の14日にテレビ静岡が「今日は行きたくない」として田久保氏が報道陣の取材に応じなかったと報じていたことについて、改めて見解を表明した。

「そのようなコメントはしておりません」

テレビ静岡は15日0時過ぎ、元市議の杉本憲也氏が当選したとの選挙結果を伝えた。合わせて、田久保氏について選挙結果が判明次第報道陣の取材に応じることになっていたものの、姿を現さなかったと報じた。テレビ静岡によると、田久保氏が「きょうは行きたくない」と話していたと陣営関係者が明かしたという。

田久保氏はXで、「テレビ静岡に私が『今日は行きたくない』というコメントをしたかのような報道が出ましたが、そのようなコメントはしておりません」とテレビ静岡の報道を否定。「昨晩は深夜に渡って大勢の報道が自宅付近に詰めかけた為、取材をお断りしました」と取材に応じなかった理由に言及した。

その上で、テレビ静岡に対し「今後の選挙等に関する取材はお受けすることはできません」と宣言した。

なお、テレビ静岡は15日、J-CASTニュースの取材に、「本件報道は、田久保氏の陣営関係者に取材をして確認した内容で、適正であると考えております」とコメントしている。

「偏向報道を超えて、発言していない言葉まで踊るようになる異常事態」

田久保氏は17日、「マスメディアの錯綜 〜『今日は行きたくない』とは言ってません、というお話についての真相」とのタイトルでnoteを公開。改めて経緯を説明した。

この件では「私の架空のコメントが報道され」とした上で、「偏向報道を超えて、発言していない言葉まで踊るようになる異常事態ですので基本的に現在、取材は一切お断りして自身のＳＮＳでの発信のみにしています」とした。

田久保氏は選挙後に取材を受けたりコメントを出したりする予定はなかったとするも、伊東の記者クラブから「伊東の記者クラブの記者に限定してコメントを出して欲しい」という要望を受けたと説明。

結果が出る予定の22時〜23時頃に、記者クラブが用意した場所でコメントを出す予定だったが、「用意したという場所に夕方頃からどんどん車と人が集まりはじめて、22時頃には40名ほどの記者が詰めかけました」。

田久保氏は、「『伊東の記者クラブ＋共同通信 の記者 だけ で行う』という当初の話とまったく違う話でしたのでお断りをしました」とした。

改めて「『今日は行きたくない』というコメントは、私は出していません」とし、「事実に反する報道した テレビ静岡の報道に対しては抗議をするとともに、今後のテレビ静岡の取材についてはお断りすることとしました」（原文ママ）と報告。

今後について、「私からの直接のSNS等からの発信をこれから更に強化するとともに、みなさまにおかれましても、私からの直接の発信にご注目をいただけますよう、改めてお願いを申し上げます！」と呼びかけている。

なお、田久保氏はnoteではテレビ静岡が「田久保氏の陣営関係者に取材をして確認した」としていたことには触れなかったが、Xに寄せられた「（発言をしたという）関係者の方には確認されたんでしょうか？」との質問に「確認済みです」と回答している。