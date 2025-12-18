前回大会に出場していたベッツ…次回は出場しない意向ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場しない意向を示した。17日（日本時間18日）に出演した生配信で、妻の第3子出産が理由だと明らかにした。ベッツは、米配信サービス「KICK」の人気配信者アディン・ロス氏のチャンネルに出演。WBC出場について問われると、「ノー、出るつもりだったんだよ。