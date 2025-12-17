党会合であいさつする立憲民主党の野田代表（中央）＝17日午後、国会立憲民主党の野田佳彦代表は17日の党会合で、旧姓使用の法制化に関する高市早苗首相の姿勢を批判した。「第6次男女共同参画基本計画」の答申案に法制化の検討が盛り込まれたことを念頭に「私案を政府案として出した。最高権力者として権力行使の仕方に問題がある」と指摘。「首相は個人的な思いを実現するポジションではない」と述べた。政府の男女共同参画