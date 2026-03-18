18日の衆議院予算委員会において、「なぜ通勤手当が社会保険料の算定基礎に含まれるのか？」をめぐって議場内が騒然となった。【映像】上野大臣が「地雷」を踏み抜いた瞬間（実際の様子）立憲民主党の村田享子議員は、賃上げの実感を手取り増につなげる観点から、通勤手当が、社会保険料の計算の対象になっている現状を厳しく追及した。村田議員は、所得税では通勤手当が実費弁償的性格を持つとして一定額まで非課税であるのに