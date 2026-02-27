「国民会議へのお声がけにつきましては、消費税が社会保障の重要な財源であることを認識されており、かつ給付付き税額控除の実現に賛同いただいている野党の皆さまに、すでに政策責任者を通じて粘り強くお声がけをしております」2月26日の参院本会議で、こう語ったのは高市早苗首相（64）。立憲民主党・斎藤嘉隆議員（63）から消費税減税や給付付き税額控除の制度設計を議論する超党派の「国民会議」について、「もとはと言えば、