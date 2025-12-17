ニューストップ > 国内ニュース > 大分で9歳男児をバットで1時間半暴行 同居の男に罰金30万円の略式命… 子どもへの虐待 国内の事件・事故 時事ニュース OBS大分放送 大分で9歳男児をバットで1時間半暴行 同居の男に罰金30万円の略式命令 2025年12月17日 15時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分簡易裁判所は5日、傷害の罪で32歳男に罰金30万円の略式命令を出した 交際相手の9歳息子を約1時間半にわたってウレタン製バットで殴ったという 全治2週間のけがをさせたとして、11月17日に逮捕されていた 記事を読む おすすめ記事 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 所持金7円でラブホテルを利用… さらに“ルームサービス”でエビグラタンを注文 無職の女(45)を逮捕 旭川市 2025年12月17日 6時52分 《月額39万円》超高級サウナで男女2人が死亡事故…監修の「有名タレント」がHPから削除も店の関係者が明かす「真相」 2025年12月16日 18時0分 サウナ火災で夫婦死亡 非常ボタンが“電源切れ” 2025年12月17日 8時31分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分