実力に比してランクが上がりにくい初戦はオランダ（世界ランキング7位）、第2戦はチュニジア（同40位）、第3戦は欧州プレーオフの勝者（同28〜63位）――来夏開催されるサッカーW杯北中米大会グループリーグ（GL）におけるわが国の対戦相手が決まった。ちなみに日本は同18位である。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像最上位ランクのオランダはむろん難敵だ。