北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではサッカーライターの清水英斗氏の見解をお届けする。――◆――◆――１戦目、２戦目ともに先制点を奪う目算は立つ。オランダ戦は相手の４バックの外を突く素早いサイド攻撃、チュニジア戦はポゼッションして敵陣包囲からの２次、３次攻撃。ともすれば、頑丈に守るチュニジ