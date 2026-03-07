FIFA会長は大会の成功に自信2026年のワールドカップ（W杯）開催国であるメキシコが、大会期間中の安全確保に向けて異例の厳戒態勢を敷く。英公共放送「BBC」が報じている。メキシコ国内では麻薬カルテルによる暴力行為が続いており、ファンを保護するために約10万人の警備員を配置する計画を発表した。米国、カナダとともに開催国となる同国は、混乱の続くグアダラハラを含む3都市で試合を開催する。メキシコ国内で最も恐れら