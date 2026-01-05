現地１月３日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のラウンド16で、北中米ワールドカップで日本と対戦するチュニジアがマリと対戦。１−１で突入したPK戦で敗れ、敗退が決定した。26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪取。勝負は決したかに思われたが、後半アディショナルタイム６分にPKで痛恨の失点。100分以上も10人だった相手から勝ち越し点を奪えず、あえ