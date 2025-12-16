・Ｓサイエンスは連日Ｓ高、株主割当による新株予約権の無償発行と暗号資産投資枠拡大を引き続き材料視 ・Ｆインタは３連騰し３年ぶり高値、２６年４月期業績・期末一括配当予想を上方修正 ・かっこが４連騰、「Ｏ－ＰＬＵＸ」が「４℃」の公式オンラインショップに採用 ・アセンテックは急反騰、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・大豊工業は全体相場に逆行し破竹の７連騰、トヨタ系バリュー株として