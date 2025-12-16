宇津木妙子さん（右）の旭日小綬章受章などを祝う会に参加した王貞治さん＝9日、東京都内（球心会提供）ソフトボール女子日本代表の元監督、宇津木妙子さん（72）の旭日小綬章受章とソフトボール人生60年を祝う会が9日、東京都内のホテルで開かれ、スポーツ界や政財界から約350人が参加してその功績をたたえた。着物姿のまま、代名詞の「高速ノック」を五輪メダリストの教え子ら相手に披露する場面もあり、会場を盛り上げた。