■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月１５日１５５円２５～２７銭（▼０．３９） １２月１２日１５５円６４～６６銭（▼０．４０） １２月１１日１５６円０４～０５銭（▼０．６１） １２月１０日１５６円６５～６７銭（△０．４６） １２月０９日１５６