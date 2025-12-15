ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥがこの日の取引終了後、第３四半期累計（２～１０月）単独決算を発表しており、売上高１６１億５６００万円（前年同期比１３．７％増）、営業利益１３億２００万円（同４．３％増）、純利益８億３８００万円（同７．８％増）となった。 １４店舗の出店と２店舗の直営化で店舗数が１６店舗増となったことに加えて、電動アシスト車販売の好調で売上高が第３四半期累計として過去最高を更新した。