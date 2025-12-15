15日の参議院予算委員会で参政党の神谷宗幣代表が外国人の不動産取得問題について、片山さつき財務大臣に質問した。【映像】片山大臣が「現金どこから？」に回答した瞬間（実際の様子）神谷代表は「外国人の不動産取得が問題になっているが、中国人の不動産取得が多いというデータがあります。調べると中国では『政府の許可なく年間5万ドル以上の海外送金ができない』というルールになっています。なぜ日本では多くの中国人の