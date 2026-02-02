高市早苗首相が1日朝、NHK「日曜討論」への出演を急きょ、取りやめた。11党首が出席しての討論が予定されていた。 【写真】炎症による強いこわばりや痛みも知念氏が公開したリウマチ患者の手 高市首相を巡っては、週刊文春が政治資金パーティーと旧統一教会の友好団体の関係についての疑惑を報じており、番組内でのやりとりが注目されていた。ネットでは「#高市逃げた」というハッシュタグも拡散していた。