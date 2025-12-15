WTTファイナルズ香港卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、同地で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）を4-2で撃破。4度目の決勝で、悲願の初タイトルを手に入れた熱戦に中国ファンからは喝采が寄せられた。一進一退の攻防を見事に制した。2-2で迎えた第5ゲーム、張本は一時、7-10と劣勢に立たされながら、14-12で接戦